Евгения Уваркина стала мэром Липецка

По результатам открытого конкурса и голосования депутатов горсовета Липецка главой администрации города ожидаемо стала бизнес-леди Евгения Уваркина. За ее кандидатуру проголосовали 25 депутатов. Вторым претендентом на пост, прошедшим в финальный этап конкурса, стала заместитель руководителя Добровского района Липецкой области Татьяна Трубачева. Она получила поддержку четырех депутатов. Еще семь бюллетеней оказались испорчены и недействительны. Госпожа Уваркина принесла присягу на уставе города.

Подробнее о причинах смены власти в администрации облцентра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Липецка не выдержал противостояния с Игорем Артамоновым».

Андрей Цветков