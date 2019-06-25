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Челябинская компания оборудовала системой посадки аэропорт в Боливии

НПО «Радиотехнические системы» (РТС, Челябинск) выполнило контракт по установке системы посадки с дальномерным радиомаяком в международном аэропорту «Алькантари» (Боливия). Как сообщает производитель, оборудование призвано обеспечить круглосуточную эксплуатацию аэродрома, рост пассажиропотока и безопасности полетов.

Генеральный директор РТС Александр Долматов отметил, что компания стала первым российским производителем высокотехнологичного оборудования, представленным на боливийском рынке. Стоимость контракта не сообщается.

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