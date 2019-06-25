Назначили нового руководителя управления Федерального казначейства по Ростовской области

Новым руководителем управления Федерального казначейства по Ростовской области назначили Валерия Бородулина, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Валерий Юрьевич – человек известный в Ростовской области, особенно в финансовых структурах. На этой должности, наряду четким с исполнением задач, важна жесткая дисциплина. Я отмечаю высокую ответственность и дисциплинированность Валерия Юрьевича», - передает пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Господин Бородулин родился в Ростове, в 1992 окончил Ростовский государственный университет по специальности «Экономика». После учебы работал в налоговой служба и экономистом на предприятии. С 1997 года трудился в министерстве финансов Ростовской области на различных должностях. С 2011 года занимал должность первого заместителя министерства финансов региона.

Дарья Голякова