Министр образования Хакасии перепутала автора «Горе от ума»

Министр образования и науки Республики Хакасия Лариса Гимазутина заявила в программе канала «Абакан-24», что пьесу «Горе от ума» Александра Грибоедова написал прозаик Александр Радищев.

В программе речь зашла о литературе. Ведущий Алексей Кириченко спросил, проходят ли сейчас в школе Александр Радищева. На это министр ответила, что «Горе от ума» проходят. Она отметила, что школьникам сложно дается понимание устаревших слов.

В 2014 году Лариса Гимазутина стала начальником отдела по надзору в сфере образовании министерства образования и науки Хакасии. В 2017 году бывший глава республики Виктор Зимин назначил ее на должность министра образования и науки. После избрания нового руководителя региона Валентина Коновалова в ноябре 2018 года она сохранила пост.

Юлия Сасевич