Средний размер микрозайма на Кубани составил 7,8 тысячи рублей

Средний размер «займа до зарплаты» в Краснодарском крае увеличился в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 1,3% и составил 7836 руб. (был 7743 руб.). Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По величине среднего размера микрозайма Кубань занимает девятое место среди российских регионов, уступая Москве (11 628 руб., -9,9%), Московской области (10 448 руб., +1,6%), Санкт-Петербургу (9087 руб., -10%), Ставропольскому краю (8305 руб., +3,8%), Ростовской области (8275 руб., +6,8%), ХМАО (8267 руб., +1%), Тульской (7967 руб., -0,2%) и Свердловской областям (7870 руб., +0,5%).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение среднего размера микрозайма стало следствием оптимизации бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторных действий Банка России. «Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», - говорит эксперт.

Дмитрий Михеенко