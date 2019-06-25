Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о достоинствах и недостатках нового флагмана.

Чуть больше года назад группа энтузиастов основала китайский бренд мобильной техники realme. За довольно короткий срок он успел заметно проявить себя в десятке восточных стран. Недавно новинки этого вендора добрались и до России. Продажи начались на онлайн-площадке, со скидками. И, по заверениям компании, флагманскую модель realme 3 Pro раскупили всего за 20 мин. Конечно, речь идет об акционной партии устройств, точное количество которых даже не называется. Это могли быть как пара тысяч смартфонов, так и просто два.

В любом случае бренд активно транслирует сигналы успеха. При этом модель старта продаж похожа на схему других китайских коллег. В частности, компании Xiaomi с ее суббрендом Redmi, с которым так удивительно близок realme, как в произношении, так и написании. Официально новый игрок мобильного рынка считает это подобие просто совпадением. Но при описании своей новинки чаще всего сравнивает ее с моделью от Redmi.

Я же хочу обратить внимание на некоторые ключевые особенности флагмана, пусть он и относится к среднему ценовому сегменту. Разработчики оснастили realme 3 Pro дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и популярным каплевидным вырезом под фронтальную камеру. В качестве датчика, распознающего пользователя, был выбран сканер отпечатка пальца. Его разместили на тыльной стороне. Там же можно обнаружить двойную камеру с сенсором Sony. Кроме портретного режима, пользователю доступна ночная съемка, Ultra HD-фотография и замедленная запись видео с огромной частотой — 960 кадров в секунду. Распознание сцен съемки и обработку изображений реализует искусственный интеллект, благодаря процессору Snapdragon 710 AIE. Чип хорош как с точки зрения производительности, так и энергоэффективности. Поэтому амплуа у флагмана realme скорее игровое. Этому способствует или даже потакает режим быстрой зарядки VOOC 3.0. За время тестирования он мне понравился больше всего.

А вот самый раздражающий элемент realme 3 Pro — это локализация. Сокращения и перенос слов в меню ужасны, как и шрифт, выбранный для меню камеры. Логика дизайнеров интерфейса вообще туманна. На фоне приятного современного внешнего вида у устройства уже почти рудиментарный micro-USB и отсутствует NFC.

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