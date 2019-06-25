Верхний Уфалей и Бакал возглавили список самых кризисных моногородов России

Министерство экономического развития России составило список наиболее проблемных моногородов страны. На первом месте оказался Верхний Уфалей, Бакал – на четвертом. Информацию публикует РБК со ссылкой на официальный ответ ведомства.

К критериям кризисности моногородов Минэкономразвития относит темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда, объем поддержки из федерального бюджета, оценку ситуации в городе населением.

По данным министерства, Верхний Уфалей получит в 2019 году бюджетную поддержку в размере 352 млн руб., уровень безработицы в моногороде составляет 11,2%. В Бакале этот показатель меньше – 4,3%. Также в тройку кризисных моногородов России вошли Вершина Теи (Хакасия), Белая Березка (Брянская область). Всего в список попали 11 муниципалитетов.