Определена максимальная стоимость капремонта скатной крыши в многоквартирных домах Южного Урала

Определена предельная цена работ по капитальному ремонту скатных крыш в многоквартирных домах Челябинской области. Как сообщает пресс-служба министерства строительства региона, максимальная стоимость составит 6555 руб. за кв. м. Эта сумма рассчитана на основании проектно-сметной документации, получившей одобрение госэкспертизы. Соответствующие дополнения внесли в постановление регионального правительства, определяющего предельные стоимости работ по капремонту.

Всего в регионе скатными (фальцевыми) крышами оборудовано 830 домов, включенных в программу капитального ремонта. Определенная стоимость будет действовать до конца 2019 года, затем ее скорректируют с учетом инфляции.