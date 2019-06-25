Богатые американцы призвали ввести налог на богатство

Группа богатых американцев, в числе которых Джордж Сорос и его сын Александр, сооснователь Facebook Крис Хьюз, представительница Disney Абигейл Дисней и другие, опубликовала открытое письмо к кандидатам на пост президента США на выборах 2020 года. Авторы письма призвали всех кандидатов независимо от их партийной принадлежности «поддержать введение налога на богатство — на состояния богатейшей десятой части 1% богатейших американцев — на нас».

По их словам, на Америке лежит «моральная, этическая и экономическая ответственность облагать бОльшими налогами наше состояние». «Налог на богатство может помочь решить проблемы изменения климата, укрепить экономику, улучшить здоровье нации, создать широкие возможности и упрочить наши демократические свободы»,— заявили они.

Авторы предлагают обложить налогом 75 тыс. богатейших семей США. Налог должен составлять $0,02 на каждый $1 активов при не облагаемом налогом минимуме доходов в $50 млн и дополнительный налог в размере $0,01 на каждый $1 для активов, превышающих $1 млрд. Такая схема, по оценке авторов письма, должна принести в казну почти $3 трлн налогов за 10 лет.

Об усилении разрыва между богатейшими и беднейшими жителями Земли читайте в публикации “Ъ” «Богатые богатеют, бедные беднеют».

Алена Миклашевская