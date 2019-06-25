«Башкиравтодор» получит на ремонт 2 км улицы Сипайловской в Уфе 145 млн рублей

Госкомпания «Башкиравтодор» получила контракт мэрии Уфы на ремонт одной из самых «убитых» улиц города — Сипайловской, соединяющей улицу Менделеева с частным сектором микрорайона Сипайлово и выездом на Уфимское шоссе. На ремонт 2 км улицы на участке от пересечения с улицами Жукова и Чудской выделено 145,518 млн руб., то есть более 70 млн руб. за каждый километр.

Кроме «Башкиравтодора» на получение этого контракта претендовало ООО «ГП Дорстрой-Уфа» (ГПДУ, принадлежит Валерию Баишеву), которое также предложило исполнить его по начальной цене. Как следует из протокола подведения итогов закупки, «Башкиравтодор» признан победителем, так как его заявка поступила раньше конкурента.

В стоимость контракта включено снятие деформированного асфальтобетонного покрытия дороги, замена на новое, установка металлических ограждений и 24 чугунных люков с наращиванием горловин колодцев. На нижний слой покрытия должна быть дана гарантия пять лет, на верхний — четыре года, на люки — три. На участке планируется разметка на основе термопластика со сроком гарантии полгода. Работы должны быть завершены до 20 сентября.

АО «Башкиравтодор» — крупный дорожный подрядчик и заказчик, имеет разветвленную сеть филиалов в Башкирии, принадлежит республике. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 8,34 млрд руб., чистый убыток — 996,62 млн руб. В 2018 году предприятие было исполнителем семи госконтрактов общей стоимостью около 14 млрд руб. В этом году подрядчик получил контракт на строительство улицы Лесунова и бульвара Баландина в микрорайоне Инорс стоимостью 236,92 млн руб. Контракт предусматривает строительство новой четырехполосной улицы на участке протяженностью 1,9 км.

Майя Иванова