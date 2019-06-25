РПЦ получит участок под зоопарком в Перми

Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании поддержали безвозмездную передачу недвижимости на ул.Монастырской, 10 и соответствующего земельного участка в собственность Пермской епархии. Сейчас имуществом пользуется МАУК «Пермский зоопарк».

Речь идет об участке площадью 0,1 га, а также здании конюшни площадью 76 кв. м (ул. Монастырская, 10) и ряде вспомогательных сооружений, включая забор. Эти объекты примыкают к зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора и необходимы епархии, чтобы начать реконструкцию здания.

Решение было принято без доклада и обсуждений.