Сервис заказа готовой еды Delivery Club запустил доставку собственными курьерами в Челябинске. Как сообщают в компании, это позволит повысить скорость выполнения заказов и увеличить количество ресторанов, подключенных к системе. Ранее сервис работал в областном центре только в формате агрегатора: пользователи смотрели в нем меню ресторанов, а за доставку отвечали сами заведения.

По словам операционного директора Delivery Club Артура Чистякова, опыт соседних миллионников – Екатеринбурга, Перми, Уфы – показал, что запуск собственной логистики «существенно поднимает интерес к доставке». Компания сможет работать с теми заведениями, у которых нет своих курьерских служб.

Первые курьеры Delivery Club появились в 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас они работают в 18 городах страны. В Челябинске в марте запустил собственную доставку конкурент компании – сервис «Яндекс.Еда».