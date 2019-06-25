Глава Красноярского края требует разобраться со свалками отходов с лесопилок в Канске

Губернатор Красноярского края Александр Усс обязал лесопромышленные предприятия Канска организовать цивилизованную утилизацию отходов. «Тридцать процентов малого и среднего бизнеса задействовано в лесной отрасли. И мы заинтересованы в их развитии. Но положение дел на предприятиях обстоит не лучшим образом. Уровень культуры производства, контроля, подход к организации вопросов противопожарной безопасности не терпит никакой критики»,— цитирует Александра Усса пресс-служба краевого правительства.

Также глава региона добавил, что предприятия Канска объединятся в ассоциацию и разработают дорожную карту, регламентирующую процессы в лесной отрасли. По его словам, это позволит обеспечить контроль внутри отрасли. Губернатор предположил, что реализация проекта займет около полугода: «Уже к осени этого года необходимо предложить решение о цивилизованном подходе в части утилизации отходов лесопиления». Также территориальные организации хотят создать в Богучанах и Лесосибирске.

Юлия Сасевич