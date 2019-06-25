Силовики расследуют убийство дзюдоиста в Тольятти

Фото: СУ СК по Самарской области

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) гражданина соседней республики 1992 года рождения в Тольятти. Он был госпитализирован в понедельник в 15:50 (MSK+1) из кафе «Левша» в Центральном районе города. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Медики диагностировали у мужчины ножевые ранения грудной клетки и огнестрельное непроникающее ранение поясничного отдела. Сейчас он проходит лечение. По подозрению в преступлении был задержан гражданин соседней республики 1972 года рождения.

Одновременно в беседке во внутреннем дворе указанного кафе было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения. На его теле были колото-резаные ранения спины и головы.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В этом преступлении подозревается гражданин соседней республики 1988 года рождения. В настоящее время он находится в розыске. Полиция сообщила приметы подозреваемого: мужчина, на вид 31 год, рост 175 – 180 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины. Особые приметы: возможны телесные повреждения. Информацию о нем следует сообщать по телефонам: 8-8482-934862, 8 -8482-934987.

По предварительной информации, пострадавшие получили травмы, и мужчина был убит в результате личного конфликта. Федерация дзюдо Тольятти сообщила, что погибший является мастером спорта России по дзюдо Евгением Кушниром. Прощание с ним состоится 26 июня в 13:00 (MSK+1) на ул. Матросова, 50.

Георгий Портнов