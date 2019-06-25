В Краснодаре судят подозреваемых в незаконном обналичивании 3,9 млрд рублей

Прикубанский суд Краснодара начинает слушания по уголовному делу в отношении крупного преступного сообщества, члены которого провели через фирмы-однодневки и обналичили 3,9 млрд руб., сообщила прокуратура Краснодарского края. В преступное сообщество входили 17 человек, в числе которых были жители Краснодарского края, Москвы и Республики Северная Осетия—Алания.

По данным прокуратуры, преступная организация действовала в Краснодарском крае с марта 2014 года по ноябрь 2017 года, фамилии злоумышленников в прокуратуре не сообщают, по информации “Ъ-Юг”, организаторами ОПС были жители Краснодара Романенко и Лихтинов. Члены преступной группы создали более 80 фирм-однодневок, через которые проходили средства для незаконного вывода из безналичного оборота.

Подсудимым предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, совершенная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица). В зависимости от роли каждого фигурантам избрана мера пресечения от содержания под стражей до подписки о невыезде.

Анна Перова, Краснодар