Топ-10 здравниц по масштабу бизнеса в 2018 году

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ )
0,3643
6
Пермский край
ЗАО Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка)
0,3524
7
Алтайский край
Санаторий Россия (АО Санаторий Россия)
0,2838
8
Ставропольский край
ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза)
0,2696
9
Карелия
ЗАО Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления Клиника Кивач (ЗАО Клиника Кивач)