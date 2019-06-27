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Топ-10 здравниц по масштабу бизнеса в 2018 году

Место Край Наименование санатория Масштаб бизнеса
1 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ) 0,4554
2 Алтайский край АО Курорт Белокуриха (АО Курорт Белокуриха) 0,4098
3 Краснодарский край ООО Санаторий Заполярье (ООО Санаторий Заполярье) 0,4048
4 Башкортостан АО Санаторий Янган-Тау (АО Санаторий Янган-Тау) 0,3685
5 Межрегиональная группа ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ ) 0,3643
6 Пермский край ЗАО Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка) 0,3524
7 Алтайский край Санаторий Россия (АО Санаторий Россия) 0,2838
8 Ставропольский край ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза) 0,2696
9 Карелия ЗАО Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления Клиника Кивач (ЗАО Клиника Кивач) 0,2573
10 Ставропольский край ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ) (ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ)) 0,2536
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Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

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