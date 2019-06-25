В Краснодаре будут судить банду, незаконно обналичившую 3,9 млрд рублей

В Прикубанский районный суд Краснодара направили уголовное дело 16 человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ), изготовлении и сбыте поддельных кредитных и расчетных карт (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ ) и незаконном образовании юридического лица (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, двое жителей Краснодара с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года создали преступную организацию и вовлекли в нее еще 14 человек. В этот же период подозреваемые зарегистрировали через подставных лиц 80 компаний-однодневок для незаконной банковской деятельности. Члены группировки без регистрации и обязательной лицензии осуществляли банковские операции и таким образом за 3,5 года обналичили более 3,9 млрд руб.

На имущество подозреваемых наложили арест. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Дарья Голякова