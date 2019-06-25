Банда «черных банкиров» обналичила в Краснодаре свыше 3,9 млрд рублей

В Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в отношении 16 членов ОПГ «черных банктиров». Все они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), изготовлении или сбыте поддельных кредитных карт и платежных документов (ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ), незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также незаконном образовании юрлица (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК).

Как сообщили в краевой прокуратуре, банда «черных банкиров» действовала на территории Краснодара с 11 марта 2014 года до 7 ноября 2017-го. Ее создатели - 33-летний и 35-летний жители кубанской столицы, которые затем вовлекли в преступное сообщество 14 жителей края, а также Москвы и Северной Осетии. Схема работала по принципу создания через подставных лиц более 80 фирм-однодневок и дальнейшей обналичке денег, путем заключения с различными юридическими лицами фиктивных сделок. Члены банды осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, в случаях, когда она была обязательна. Сумма обналиченных средств превысила 3,9 млрд руб., что считается особо крупным размером.

В зависимости от роли и участия каждого в совершении преступлений, члены ОПГ заключены под стражу, домашний арест и подписку о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество (в том числе, транспортные средства и недвижимость) наложен арест.

Санкция за создание преступного сообщества предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а за участие в ОПГ – от 5 до 10 лет, уточнили в краевой прокуратуре.

Дмитрий Михеенко