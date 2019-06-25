Индия хочет переманить к себе китайские компании на фоне торговой войны КНР и США

Индийские власти рассматривают возможность предоставления льгот тем китайским компаниям, которые решат перевести свой бизнес в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Власти страны хотят получить выгоду от торговой войны между США и Китаем, переманив компании, которые захотят уклониться от штрафных импортных пошлин, введенных американским правительством. Так, например, Вьетнам и Малайзия уже предложили китайским компаниям сниженное налогообложение или временное освобождение от уплаты налогов.

Власти Индии не хотят оставаться в стороне и упускать возможность извлечь выгоду из сложившейся ситуации, рассказывают источники агентства. Согласно документам Министерства торговли, которые оказались в распоряжении Bloomberg, Индия может предоставить льготы для производителей электроники, бытовой техники, электромобилей, обуви и игрушек.

Напомним, что президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы по Генеральной системе преференций (ГСП). ГСП — это госпрограмма, которая дает торговым партнерам США, отвечающим критериям, право на беспошлинные поставки в США большого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд (лидер среди участников данной программы). Мера вступила в силу 5 июня 2019 года. Позднее Индия в качестве ответной меры увеличила пошлины на 28 видов товаров для экспорта в США.

Кирилл Сарханянц