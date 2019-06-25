Стали известны условия строительства дорог в «Музыкальном» микрорайоне

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о том, что для строительства качественных дорог в «Музыкальном» микрорайоне важна в первую очередь инициатива жителей. Таким образом глава города отметил результат встречи муниципальных властей с жителями домов №84 и 84/Г на ул. им. Сергея Есенина, количество которых было недостаточно для окончательного голосования в пользу передачи земли в государственную собственность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Из 200 необходимых для принятия решения человек пришли около 60.

«Сейчас ситуация следующая: есть утвержденный проект дорожной сети микрорайона, есть поддержка от губернатора Кубани и готовность выделить финансирование строительства качественных дорог. Дело за жителями «Музыкального» - именно они должны принять решение по передаче нужных для этого участков в муниципалитет», - сказал Евгений Первышов.

При этом мэр Краснодара добавил, что если встречи по остальным домам микрорайона будут происходить аналогичным образом (при небольшом количестве жителей), то администрации города придется истребовать земельные участки в судебном порядке, что потребует гораздо больше времени.

Марат Бабаев