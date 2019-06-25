Пенсионерка из Ижевска перевела неизвестным 1,5 млн рублей под предлогом получения компенсации

64-летняя пенсионерка из Ижевска перечислила неизвестным почти 1,5 млн руб. под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая сообщила, что в мае 2019 года ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ранее приобретенные женщиной лекарства были ненадлежащего качества и ей положена компенсация морального вреда в 10 млн руб. При этом для ее получения необходимо заплатить для оплаты услуг. Неизвестный звонил в течение месяца и под различными предлогами убеждал пенсионерку повторить оплату. Таким образом, потерпевшая перевела злоумышленнику почти 1,5 млн руб. Лишь затем женщина обратилась в полицию.

Следователи отдела полиции №4 УМВД России по Ижевску возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается.