Коллективу краевого УФССП представили нового главного судебного пристава

В рамках визита на Кубань директор ФССП России представил губернатору края и коллективу регионального Управления ФССП нового руководителя ведомства Дмитрия Ткаченко, сообщает пресс-служба краевого УФССП. На должность главного судебного пристава Кубани Дмитрий Ткаченко назначен 18 июня.

В органах юстиции он трудится с 2002 года, начинал работу с должности главного специалиста-старшего дознавателя отдела дознания ГУ Министерства юстиции по краю. С 2008 года работал на руководящих должностях в управлениях ФССП по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республике Адыгея, Ростовской и Амурской областям.

Андрей Ульченко