Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты услуг по размещению предвыборной агитации по выборам в Мосгордуму 08.09.2019

Стоимость размещения в печатных изданиях
|
|Издание
|Формат
|Объем
|Стоимость
|Газета «Коммерсантъ» Москва
|2/1 (разворот)
670 х 530 мм
|1
|1 800 000
|Газета «Коммерсантъ» Москва
|1/1
320 х 530 мм
|1
|1 000 000
|Газета «Коммерсантъ» Москва
|1/2
320 х 248 мм (гор.),
158,4 х 500 мм (вер.)
|1
|610 000
|Газета «Коммерсантъ» Москва
|1/4
320 х 122 мм (гор.),
158,4 х 248 мм (вер.)
|1
|350 000
|Журнал «Огонёк» Россия
|2/1 (разворот)
550 х 345 мм
|1
|456 000
|Журнал «Огонёк» Россия
|1/1
275 х 345 мм
|1
|300 000
|Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ» Москва
|4 полосы
|1
|1 900 000
Цены в рублях РФ, без учета НДС.
Контакты по размещению в печатных изданиях:
Колосова Алина Тел: +7 (495) 797-69-70 (+2722) kolosova@kommersant.ru
Стоимость размещения в сетевом издании "Коммерсантъ" (сайт kommersant.ru)
|
|kommersant.ru Москва,
десктоп версия
|Билборд 100%x240px
|1000 показов
|2 535
|kommersant.ru Москва,
десктоп версия
|240х400px I
|1000 показов
|1 560
|kommersant.ru Москва,
десктоп версия
|240х400px II
|1000 показов
|1 072.50
|kommersant.ru Москва,
мобильная версия
|Мидлскрин 300х250px
|1000 показов
|1 560
|kommersant.ru Россия,
десктоп версия
|Агитационный материал* размещение
|1
|585 000
Цены в рублях РФ, без учета НДС. *Анонсирование текстово-графическим блоком, 1 000 000 показов по всем страницам сайта, одна неделя, размещение с пометкой «Агитационный материал»
Объемные скидки на размещение в сетевом издании "Коммерсантъ" (сайт kommersant.ru)
|
|Сумма единовременного заказа
|Скидка
|до 300 000
|5 %
|300 000-400 000
|10 %
|400 001-500 000
|15 %
|500 001-700 000
|20 %
|700 001-900 000
|25 %
|900 001-1 400 000
|30 %
|от 1 400 001
|35 %
Цены в рублях РФ, без учета НДС.
Контакты по размещению в интернете:
Хахалева Алла Тел: +7 (495) 797-69-70 (+2191) hahaleva@kommersant.ru
Стоимость размещения в эфире радиоканала «Коммерсантъ» (93,6 FM, Москва)
|
|Будние дни
|Выходные и праздничные дни
|«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 06:00 – 07:00
|Ролик 30 секунд
|1
|50 000
|25 000
|«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 07:00 – 11:00
|Ролик 30 секунд
|1
|100 000
|40 000
|«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 11:00 – 17:00
|Ролик 30 секунд
|1
|80 000
|40 000
|«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 17:00 – 21:00
|Ролик 30 секунд
|1
|100 000
|40 000
|«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 21:00 – 06:00
|Ролик 30 секунд
|1
|50 000
|20 000
|
|Хронометраж ролика:
|10 сек
|15 сек
|20 сек
|30 сек
|45 сек
|60 сек
|Коэффициент:
|0,7
|0,8
|0,9
|1
|1,5
|2,2
Цены в рублях РФ, без учета НДС.
Объемные скидки в эфире радиоканала «Коммерсантъ» (93,6 FM, Москва)
|
|Сумма единовременного заказа
|Скидка
|300 000 - 450 000
|5 %
|450 000 - 2 000 000
|10 %
|2 000 000 - 4 000 000
|15 %
|4 000 000 - 6 000 000
|20 %
|6 000 000 - 8 000 000
|25 %
|8 000 000 - 10 000 000
|30 %
|10 000 000 - 12 000 000
|40 %
|от 12 000 000
|50 %
Цены в рублях РФ, без учета НДС.
Контакты по размещению в эфире Коммерсантъ FM:
Волкова Анна Тел: +7 (495) 797-69-70 (+2573) avolkova@kommersant.ru
Самое важное на странице Коммерсантъ во
ВКонтакте