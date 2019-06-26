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Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты услуг по размещению предвыборной агитации по выборам в Мосгордуму 08.09.2019

 


Стоимость размещения в печатных изданиях


ИзданиеФорматОбъемСтоимость
Газета «Коммерсантъ» Москва2/1 (разворот)
670 х 530 мм		11 800 000
Газета «Коммерсантъ» Москва1/1
320 х 530 мм		11 000 000
Газета «Коммерсантъ» Москва1/2
320 х 248 мм (гор.),
158,4 х 500 мм (вер.)		1610 000
Газета «Коммерсантъ» Москва1/4
320 х 122 мм (гор.),
158,4 х 248 мм (вер.)		1350 000
Журнал «Огонёк» Россия2/1 (разворот)
550 х 345 мм		1456 000
Журнал «Огонёк» Россия1/1
275 х 345 мм		1300 000
Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ» Москва4 полосы11 900 000

Цены в рублях РФ, без учета НДС.

Контакты по размещению в печатных изданиях:

Колосова Алина Тел: +7 (495) 797-69-70 (+2722) kolosova@kommersant.ru

Стоимость размещения в сетевом издании "Коммерсантъ" (сайт kommersant.ru)


kommersant.ru Москва,
десктоп версия		Билборд 100%x240px1000 показов2 535
kommersant.ru Москва,
десктоп версия		240х400px I1000 показов1 560
kommersant.ru Москва,
десктоп версия		240х400px II1000 показов1 072.50
kommersant.ru Москва,
мобильная версия		Мидлскрин 300х250px1000 показов1 560
kommersant.ru Россия,
десктоп версия		Агитационный материал* размещение1585 000

Цены в рублях РФ, без учета НДС. *Анонсирование текстово-графическим блоком, 1 000 000 показов по всем страницам сайта, одна неделя, размещение с пометкой «Агитационный материал»

Объемные скидки на размещение в сетевом издании "Коммерсантъ" (сайт kommersant.ru)


Сумма единовременного заказаСкидка
до 300 0005 %
300 000-400 00010 %
400 001-500 00015 %
500 001-700 00020 %
700 001-900 00025 %
900 001-1 400 00030 %
от 1 400 00135 %

Цены в рублях РФ, без учета НДС.

Контакты по размещению в интернете:

Хахалева Алла Тел: +7 (495) 797-69-70 (+2191) hahaleva@kommersant.ru

Стоимость размещения в эфире радиоканала «Коммерсантъ» (93,6 FM, Москва)


Будние дниВыходные и праздничные дни
«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 06:00 – 07:00		Ролик 30 секунд150 00025 000
«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 07:00 – 11:00		Ролик 30 секунд1100 00040 000
«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 11:00 – 17:00		Ролик 30 секунд180 00040 000
«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 17:00 – 21:00		Ролик 30 секунд1100 00040 000
«Коммерсантъ» 93,6 FM,
Москва, 21:00 – 06:00		Ролик 30 секунд150 00020 000
Хронометраж ролика: 10 сек 15 сек 20 сек 30 сек 45 сек 60 сек
Коэффициент: 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2,2

Цены в рублях РФ, без учета НДС.

Объемные скидки в эфире радиоканала «Коммерсантъ» (93,6 FM, Москва)


Сумма единовременного заказаСкидка
300 000 - 450 0005 %
450 000 - 2 000 00010 %
2 000 000 - 4 000 00015 %
4 000 000 - 6 000 00020 %
6 000 000 - 8 000 00025 %
8 000 000 - 10 000 00030 %
10 000 000 - 12 000 00040 %
от 12 000 00050 %

Цены в рублях РФ, без учета НДС.

Контакты по размещению в эфире Коммерсантъ FM:

Волкова Анна Тел: +7 (495) 797-69-70 (+2573) avolkova@kommersant.ru

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