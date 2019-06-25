«Ростсельмаш» может приостановить работу из-за отмены субсидий

Завод «Ростсельмаш» может приостановить работу из-за отмены программы субсидирования на покупку сельхозтехники, рассказал «Эксперту Юг» совладелец предприятия Константин Бабкин.

«В случае отмены программы, производство на таком заводе, как “Ростсельмаш” может остановиться на полгода, в лучшем случае предприятие перейдет на четырехдневную рабочую неделю, отправив многих сотрудников в (вынужденные) отпуска», — предает издание слова господина Бабкиа.

По словам совладельца завода, объем производимой продукции в результате значительно сократится.

Как ранее писал „Ъ“, с 2020 года правительство отменит прямые субсидии для производителей сельхозтехники — так называемую «программу 1432», которая за последние пять лет обошлась бюджету в 34 млрд руб. Субсидии заменят механизмом льготного лизинга.

Дарья Голякова