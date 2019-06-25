Жители Татарстана получили медуслуги в других регионах на 1,6 млрд руб.

Жители Татарстана, обратившиеся за медпомощью за пределами республики, получили в 2018 году услуги в больницах на 1,6 млрд руб., сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Территориального Фонда обязательного медстрахования республики (ФОМС). При этом общая сумма услуг, которые медучреждения Татарстана оказали жителям других регионов, меньше на два раза — 831 млн руб.

Всего за пределами республики медпомощь получили 61 тыс. татарстанцев. Число таких граждан по сравнению с 2017 годом выросло на 10% — тогда медицинские услуги в других регионах получили 55 тыс. человек на 1,59 млрд руб.

“Ъ-Казань”