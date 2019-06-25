Филиал ПГК в Екатеринбурге увеличил объем перевозок нефтепродуктов на 20%

Екатеринбургский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за пять месяцев 2019 года увеличил объем перевозок нефтеналивных грузов на 20% — до 765 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом грузооборот в данном сегменте увеличился на 48% и составил 1,2 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок в цистернах на Свердловской железной дороге (СвЖД) выросла с 5% до 6%, сообщили в компании.

По словам директора екатеринбургского филиала компании Виталия Кущенко, объем отгрузки нефтепродуктов увеличился за счет ключевых партнеров ПГК: «РН-Транс» и «Пурнефтепереработка» (входит в «Роснефть»), «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Нефтехимическая транспортная компания» и предприятие «Электрон», расположенное в Мегионе. «Мы сейчас активно участвуем в поставках дизельного топлива для нужд РЖД. Грузы направляются на базы материально-технического обеспечения перевозчика. Поставки являются важным элементом в обеспечении ритмичности работы железных дорог»,— рассказал он, добавив, что погрузка за пять месяцев в адрес владельца инфраструктуры составила более 50 тыс. т продукции.

По данным компании, максимальный рост среди нефтеналивных грузов зафиксирован в дизельном топливе (+68%, до 334 тыс. т), бензин (+51%, до 160 тыс. т), газовый конденсат (рост в 4 раза, до 19 тыс. т), нефть (+29%, до 42 тыс. т), метилбензин (+42% до 12 тыс. т) и масло (+6%, до 14 тыс. т) и масла минеральные светлые (+6%, до 14 тыс. т).

Екатеринбургский филиал ПГК работает на территории Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Пермского края (полигон Свердловской железной дороги).