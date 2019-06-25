Ректор ЮУрГАУ подал в отставку

Ректор Южно-Уральского аграрного государственного университета (ЮУрГАУ) Виктор Литовченко написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в вузе. По данным издания, рукрврдитель вуза сделал это в день визита в Челябинск министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Сейчас полномочия ректора исполняет проректор по международным отношениям Светлана Чичиланова.

Виктор Литовченко является братом депутата Государственной думы Анатолия Литовченко. В последнее время ЮУрГАУ попадал в поле зрения силовых структур, в частности, в прошлом году сотрудники СК и ФСБ проводили в университете обыски. Как сообщали СМИ, это было связано с нарушениями при наборе иностранных студентов.