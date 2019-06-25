Власти Башкирии увеличили объем субсидирования рейсов в Самару, Оренбург и Нижний Новгород

Правительство Башкирии увеличило предельный размер субсидий, выделяемых авиакомпании «Ютэйр» на выполнение рейсов из Уфы в города Приволжского федерального округа — Самару, Оренбург и Нижний Новгород.

Как следует из постановления правительства республики от 20 июня, опубликованного на официальном правовом портале республики, размер госдотаций на один рейс в одном направлении увеличен на 20%. Так, предельный размер субсидии «Ютэйру» за каждый рейс Уфа-Самара увеличен с 60,27 тыс. руб. до 73,53 тыс. руб., за рейс в Оренбург — с 25,7 тыс. до 31,34 тыс. руб., за рейс Уфа — Нижний Новгород — с 97,292 тыс. до 118,697 тыс. руб.

Рейсы выполняются на воздушных судах, рассчитанных на 17-70 мест. Протяженность маршрута в Самару — 392 км (в новом постановлении уменьшена на 1 км), в Оренбург — 309 км, в Нижний Новгород — 786 км (уменьшена на 2 км).

Предельный размер спецтарифа на перевозку пассажира в одном направлении остался прежним: в Самару и Оренбург — 2,74 тыс. руб., в Нижний Новгород — 4,7 тыс. руб.

Майя Иванова