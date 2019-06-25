Минераловодский аэропорт скрыл несчастный случай с работником

Прокурорская проверка в отношении ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» показала, что руководство аэропорта скрыло тяжкое травмирование работника на рабочем месте, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Вследствие падения на рабочем месте работник «Международный аэропорт Минеральные Воды» получил тяжкие телесные повреждения. Однако, факт наступления данного несчастного (страхового) случая на производстве скрыт руководством аэропорта», - сказано в сообщении.

Руководство аэропорта направило в соцстрах информацию о страховом случае более чем через две недели после случившегося, хотя должно было сделать это незамедлительно.

По результатом проверки ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» привлекли у административной ответственности за сокрытие наступления страхового случая (ст. 15.34 КоАП РФ) и нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Дарья Голякова