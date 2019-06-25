Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов с высокой рыночной долей автомобилей Lada

Удмуртия заняла 9-е место в рейтинге регионов с самой высокой рыночной долей автомобилей Lada. Значение по итогам января-мая 2019 года составило 44%, сообщает Автостат. Доля обозначенной марки на авторынке России составляет 22,6%.

Лидером рейтинга стал Дагестан, где на машины Lada приходится 56% продаж. Также в ТОП-10 списка входят Калмыкия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Тыва, Чувашия, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Самарская область. Доля автомобилей Lada в этих регионах составила 53,4%, 50,9%, 49,4%, 48,5%, 48,2%, 46,7%, 45,1% и 42% соответственно.