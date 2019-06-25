Сквер «Майский» в Фестивальном микрорайоне Краснодара обновят к ноябрю

Объявлены торги по выбору подрядной организации, которая займется реконструкцией сквера Майский, расположенного внутри жилого массива микрорайона на пересечении улиц Совхозной и им. Яна Полуяна. В мэрии планируют заключить контракт в середине августа, а завершить работы в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Обновлять сквер в текущем году мэрия не собиралась, работы решено провести на сэкономленные средства.

«В первом полугодии, мы получили экономию расходной части бюджета, и часть этих средств направим именно на благоустройство города. И это как раз такая ситуация, когда виртуальное для многих людей понятие даст реально ощутимый результат. А именно — благоустройство сквера, которое в начале года не планировалось», - рассказал глава муниципалитета Евгений Первышов.

В сквере Майском на пешеходных дорожках поменяют асфальтобетонное покрытие на плитку, а на детской и спортивной площадках появится безопасное прорезиненное покрытие. В центре сквера установят новую беседку, оборудуют воркуат-зону и трек для катания на велосипедах и скейтах. Будут высажены 20 новых деревьев и 1,5 тыс. кустарников, установят 17 лавочек и 32 светильника — сейчас в сквере их всего два. Также мэрия изучает возможность установки системы видеонаблюдения.

Андрей Ульченко