Компании Ямала погасили задолженность по зарплате на 254 млн рублей

С начала года предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сократили задолженность по зарплате на 254 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

О ситуации с выплатами зарплатной задолженности рассказали в ходе заседания регионального антикризисного штаба. Там присутствовали замгубернатора округа Алексей Ситников, замгубернатора Александр Калинин, а также представители прокуратуры, следственных органов, управления МВД, службы судебных приставов и налоговой инспекции.

По словам господина Ситникова, предприятия слишком медленно работают по взысканию с контрагентов дебиторской задолженности». «Руководители не пытаются говорить с работниками, объяснять им ситуацию, а антикризисные штабы в муниципалитетах часто не сообщают вовремя о проблемах»,— рассказал он. Кроме этого, муниципальные антикризисные штабы часто вовремя не сообщают о проблемах на предприятиях. «Исполнение требований губернатора Ямала по выплатам задолженности — наша главная общая задача. К сожалению, не всегда это понимается правильно, поэтому ситуацию в некоторых случаях приходится брать на особый контроль»,— сообщил Алексей Ситников.