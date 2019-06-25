Торговавший наркотиками за криптовалюту драгдилер получил девять лет колонии

Куйбышевский райсуд Новокузнецка в Кемеровской области вынес приговор наркодилеру из Томска, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным следствия, 27-летний обвиняемый делал «закладки» в лесном массиве, за что с ним рассчитывались криптовалютой. В тайниках, которые он сделал, а также в арендованной квартире полицейские изъяли в общей сложности более 280 г синтетических наркотиков. У драгдилера также изъяли фасовочный материал, электронные весы, мобильные телефоны и банковская карты. Суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Илья Николаев