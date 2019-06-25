Экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова отпустили под домашний арест

Ленинский районный суд Ростова изменил бывшему министру Ростовской области Николаю Безуглову меру пресечения на домашний арест. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, господина Безуглова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, господин Безуглов, занимая должность министра строительства региона, вместе с директором ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергеем Мищенко согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена». В работах должны были использовать крупнозернистый песок, но по факту применили более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости между материалами составила более 223 млн руб.

Первоначально Ленинский районный суд Ростова избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая, затем продлил ее до 27 июня.

В начале июня защита господина Безуглова пыталась оспорить меру пресечения и подала апелляцию в Ростовский областной суд, однако тогда решение Ленинского суда оставили без изменения.

Дарья Голякова