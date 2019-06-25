Компания из Екатеринбурга подала на банкротство «Башкирской меди»

Екатеринбургское ООО «Инженерно-техническая компания Техмаш» подала заявление о признании банкротом башкирской «внучки» УГМК-холдинга — компании «Башкирская медь» (принадлежит АО «Учалинский горнообогатительный комбинат»). Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел вчера и пока не принято к производству. Требования к должнику истец оценивает в 1,19 млн руб.

В январе ИТК «Техмаш» взыскала в арбитражном суде с «Башкирской меди» долг на эту сумму, сложившийся по договору поставки вагона-дома «Арктика» от 28 декабря 2017 года. В сумму вошел основной долг в размере 1,15 млн руб. и 18,4 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчик решение не обжаловал.

ИТК «Техмаш» образовано в июле 2016 года. Основным владельцем предприятия является Леонид Рапопорт.

«Башкирская медь» владеет лицензиями на отработку месторождений «Юбилейное», «Дергамышское» и группы «Подольских» месторождений с общими запасами около 200 млн т. Выручка в 2017 году, по информации kartoteka.ru, составила 3,84 млрд руб., чистый убыток — 553 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 3,7 млрд руб.

Ирина Самойлова