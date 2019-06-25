Объем выданных автокредитов в Удмуртии за май вырос на 2,1%

В мае 2019 года в Удмуртии выдали 1,22 тыс. автокредитов. Это на 2,1% больше значения мая прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача автокредитов за обозначенный период сократилась на 0,04%. В тоже время, значение мая 2019 года сократилось по сравнению с показателем апреля на 17,5%.

Наибольшее количество автокредитов в мае этого года отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкирии. В этих субъектах выдали 5,88 тыс., 4,5 тыс., 4,4 тыс., 3,7 тыс., 3,38 тыс. автокредитов соответственно. Самый высокий рост выдачи кредитов на покупку машины зафиксировали в Кемеровской, Кировской, Рязанской областях, Чувашии и Красноярском крае. Динамика составила 60,2%, 22,3%, 22%, 16,4% и 16,3% соответственно. Наибольшее снижение выдачи автокредитов отметили в Тюменской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Самарской и Нижегородской областях — значение снизилось на 16%, 15,2%, 13,9%, 13,7% и 12,8% соответственно.

«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Важно отметить, что данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.