За пять месяцев кубанские промпредприятия отгрузили товаров на 113 млрд рублей

Промышленными компаниями в этом году отгружено продукции на 113 млрд рублей, что на 6,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова руководителя регионального департамента промышленной политики Ивана Куликова.

«Высокие показатели обеспечили компании, выпускающие металлургическую продукцию, стройматериалы и химическую продукцию», – рассказал господин Куликов. В 3,5 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий. На 59% выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 17% возрос выпуск резиновых и пластмассовых изделий.

Среди организаций-лидеров такие предприятия, как «Кубанская картонажная фабрика», «Губский кирпичный завод», «Выбор-С», швейная фабрика «Славянская» и «РусДжам Стеклотара Холдинг».

В мае текущего года индекс промышленного производства по Краснодарскому краю составил 104,2%, объем налоговых поступлений - более 4,1 млрд руб.

Андрей Ульченко