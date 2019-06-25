Рост коммунальных платежей с 1 июля 2019 года составит на Кубани 4,7%

С 1 июля этого года в среднем по краю рост коммунальных платежей по сравнению с декабрем 2018-го составит 4,3%. Об этом на на еженедельном планерном совещании Законодательного собрания Краснодарского края сообщил руководитель региональной энергетической комиссии (РЭК) Сергей Милованов.

По словам чиновника, с начала года рост цен в коммунальной сфере в пределах 1,7% был обусловлен увеличением ставки НДС с 18 до 20%. С 1 июля сетевой газ в среднем по краю подорожает на 1,7%, свет - на 2,56% для городского населения (с 4,69 до 4,81 руб.) и на 2,74% – для сельского (с 3,28 до 3,37 руб.). Вывоз кубометра мусора, как и прежде, обойдется потребителю в 366,74 руб.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко считает, что сдерживание тарифов для населения является одним из социально значимых направлений деятельности власти. «Правительством сегодня приняты меры, чтобы мы могли создать максимально комфортные условия для наших жителей», - подвел итоги встречи председатель краевого парламента. Кубанские депутаты приняли резолюцию, в которой РЭК рекомендовали продолжить работу по снижению нагрузки на потребителей путем ограничения роста цен и тарифов регулируемых организаций. В срок до 1 июля комиссии надлежит внести в профильный комитет ЗСК предложения для подготовки обращения регионального парламента в Госдуму РФ по регулированию оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения.

Дмитрий Михеенко