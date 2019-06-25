Беги, Шурман, беги!

Сегодня исполнилось 10 лет со дня «ограбления века» в Перми. 25 июня 2009 года около 12 часов дня 36-летний сотрудник управления инкассации Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Шурман, угрожая автоматом Калашникова, заставил водителя свернуть в лесной массив в черте города. Улов оказался беспрецедентным даже для грабителя — 250 млн руб. Пять дней грабитель скрывался в лесу, но пермские полицейские смогли обнаружить его местонахождение. Бывший инкассатор получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. И сейчас работает простым таксистом. Эта история стала основой романа Алексея Иванова «Ненастье», по которому в прошлом году был снят фильм. Подробности — в фотогалерее “Ъ-Прикамье”.