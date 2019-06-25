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Инкассатор Шурман под угрозой применения автомата Калашникова заставил водителя-инкассатора Валерия Еловикова и старшего инкассатора Сергея Баландина изменить маршрут инкассаторской машины. Он запер двух своих коллег в отсеке для перевозки ценностей, предварительно отобрав у них сотовые телефоны. На фото: оперативно-следственная группа на месте преступления ведет опрос свидетеля.

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Беги, Шурман, беги!

«Ограблению века» в Перми — 10 лет

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Сегодня исполнилось 10 лет со дня «ограбления века» в Перми. 25 июня 2009 года около 12 часов дня 36-летний сотрудник управления инкассации Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Шурман, угрожая автоматом Калашникова, заставил водителя свернуть в лесной массив в черте города. Улов оказался беспрецедентным даже для грабителя — 250 млн руб. Пять дней грабитель скрывался в лесу, но пермские полицейские смогли обнаружить его местонахождение. Бывший инкассатор получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. И сейчас работает простым таксистом. Эта история стала основой романа Алексея Иванова «Ненастье», по которому в прошлом году был снят фильм. Подробности — в фотогалерее “Ъ-Прикамье”.

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