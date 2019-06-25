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Фото: Мария Васильева / Коммерсантъ

Власти Самары обвинили завод «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» в изливе стоков в Кировском районе

Администрация Самары будет добиваться привлечения ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» к ответственности за затопление канализационными стоками территории возле железнодорожной платформы «Вишневая» в Кировском районе. Об этом сообщил в «Твиттере» первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Чиновник заявил, что предприятие не принимает меры для исправления ситуации. О привлечении предприятия к ответственности направлен запрос в Росприроднадзор. Администрация города планирует провести выездное совещание на месте экологической катастрофы.

Жители Самары неоднократно жаловались на излив канализационных стоков в районе Ракитовского моста с марта текущего года. По сообщениям очевидцев, в зоне затопления оказались дачные участки возле железнодорожной платформы «Вишневая».

Евгений Чернов


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