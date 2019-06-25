Пермский МУП получит 56 млн руб.

Сегодня депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании одобрили выделение из бюджета 56 млн руб. для восстановления платежеспособности МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). Инициативу подержало 30 из 32 парламентариев.

Прокуратура проведет проверку финансовой деятельности МУПа.

Напомним, МУП эксплуатирует 15 муниципальных котельных, 48 ЦТП, 338 км сетей теплоснабжения. Предприятие отапливает 488 многоквартирных домов. Одноименная дочерняя компания ГКТХ обслуживает жилой фонд. 2018 год МУП завершил с убытком в 173 млн руб. На 1 января 2019 года дебиторская задолженность составила 527 млн руб., 87 млн руб. уже списано как невозможное к взысканию из-за банкротства управляющих компаний-должников.

Сейчас счета предприятия арестованы. Причина возникновения «дебиторки» - в неплатежах потребителей, в основном управляющих компаний.