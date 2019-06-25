Процедура банкротства Уралкапиталбанка продлена до декабря

Арбитражный суд Башкирии продлил еще на полгода, до декабря, процедуру конкурсного производства в уфимском Уралкапиталбанке («Уральский капитал», лицензия отозвана в феврале 2018 года). Конкурсный управляющий предприятия попросил продлить процедуру, так как продолжает взыскание ссудной задолженности банка на сумму около 11 млрд руб. (требования на 7 млрд уже удовлетворены судом), продажу активов организации (на торги выставлено оборудование и техника стоимостью 22 млн руб.), а также проводит расчеты с кредиторами первой очереди.

Кроме того, проверка обстоятельств банкротства банка установила основания для привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственности лиц, виновных в его банкротстве, отмечается в решении суда. Временная администрация банка направляла в МВД и СКР несколько заявлений о хищении средств банка под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов компаниям группы «Ишсталь», которую связывали с основным владельцем банка — предпринимателем Дамиром Камиловым, а также о фактах безвозмездной передачи имущества банка в пользу третьих лиц.

ЦБ и Агентство по страхованию вкладов просили следственные органы расследовать эти факты в рамках уголовного дела по статьям 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». В возбуждении дела неоднократно было отказано за отсутствием состава преступления, следует из сообщения конкурсного управляющего.

В последний раз АСВ обращалось в Главное следственное управление СКР с заявлением о противоправных действиях собственников и руководителей банка, указывая на факты растраты и преднамеренного банкротства в феврале текущего года. О реакции ГСУ не сообщается.

В реестр кредиторов первой очереди «Уралкапиталбанка» включены требования на сумму 6 млрд руб., второй очереди — 25,7 млн руб., третьей — 279,26 млн руб. За реестром есть требования на 125 млн руб., которые частично погашены, отмечается в материалах банкротного дела.

Банк принадлежал уфимскому предпринимателю Дамиру Камилову. Отзывая его лицензию, ЦБ помимо традиционных оснований указал, что деятельность организации создавала «реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков» из-за «рискованной бизнес-модели», ориентированной в основном на кредитование бизнеса владельца банка.

Ирина Самойлова