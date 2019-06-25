Агрокомплекс «Чурилово» не смог оспорить решение о выплате 700 тыс. рублей потерявшей зрение работнице

Челябинский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по иску прокурора Тракторозаводского района к ООО «Агрокомплекс “Чурилово”» о взыскании компенсации морального вреда в пользу сотрудницы агрохолдинга. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Ранее прокурорская проверка показала, что женщина, работавшая в агрокомплексе по трудовому договору, приобрела профессиональное заболевание, в результате которого полностью утратила трудоспособность. Как писал «Ъ-южный Урал», она лишилась зрения. В надзорном ведомстве установили, что это произошло из-за кратковременного воздействия на организм вредных производственных веществ. В прокуратуре отмечают, что работодатель вопреки требованиям Конституции и Трудового кодекса не обеспечил безопасные условия труда.

Тракторозаводский районный суд, рассмотрев обращение прокурора, взыскал с компании в пользу работника 700 тыс. руб. Руководство агрокомплекса не согласилось с этим решением, однако апелляция оставила его без изменений. Оно вступило в силу, исполнение поставлено на контроль.