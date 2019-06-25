Новосибирское заксобрание поддержало отмену прямых выборов депутатов райсоветов

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли законопроект, допускающего отмену прямых выборов депутатов райсоветов. Такое решение принято на сессии во вторник. Законопроект поддержал 61 депутатов из 63.

Действующий закон, регулирующий выборы депутатов райсоветов, предусматривает формирование представительных органов муниципальных районов только на муниципальных выборах. Но в 2015 году три районных совета депутатов — Барабинский, Усть-Таркский и Карасукский — сформировали из представителей органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что «такой способ формирования районного представительного органа в Барабинском районе доказал свою эффективность и жизнеспособность, так как обеспечивает представительство всех поселений района в районном совете и участие поселений в решении вопросов местного значения района».

Как писал “Ъ-Сибирь”, законопроект разработан и внесен советом депутатом Карасукского района. В апреле новосибирское заксобрание отложило рассмотрение поправок в закон, чтобы провести публичное обсуждение, хотя имеющая большинство «Единая Россия» объявила о поддержке законопроекта. Против него тогда высказывалась фракция КПРФ.

Юлия Сасевич