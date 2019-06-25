Житель Екатеринбурга осужден за 24 кражи в коллективных садах

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам и шести месяцам колонии особого режима с ограничением свободы на два года жителя Екатеринбурга Евгения Ефимова, которого признали виновным в серии краж (ч.2,3 ст. 158 УК РФ) в коллективных садах. С декабря 2017 года по август 2018 года мужчина обокрал 24 садовых участка. Сумма ущерба составила более 900 тыс. руб.

«Мужчина похищал в коллективных садах и товариществах имущество садоводов. В частности, он украл перфоратор, лазерный уровень, болгарку, дрель, микроволновую печь, холодильник, автомобильные покрышки, велосипед, туристическую палатку и другое имущество»,— рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Там добавили, что в момент совершения преступлений у мужчины была непогашенная судимость за совершение тяжких преступлений. «Данное обстоятельство учтено в качестве отягчающего. Также с Ефимова взысканы деньги в качестве возмещения ущерба владельцам дач»,— сообщили в ведомстве. Приговор не вступил в законную силу.