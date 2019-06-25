25 июня, вторник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Глава алтайского агропредприятия пойдет под суд за невыплату зарплаты

Бийский суд рассмотрит дело директора ООО «Алтайские нивы», который обвиняется в невыплате зарплаты. Согласно материалам расследования, с июня по ноябрь 2018 год 76 работников агропредприятия не получали жалование, задолженность по зарплате составила более 4,5 млн руб. В то же время, у компании имелось достаточно средств, чтобы рассчитаться с коллективом, но они шли на погашение кредитов и оплату услуг поставщиков. «С целью обеспечения обязательств по выплате задолженности по зарплате следствие наложило арест на имущество предприятия»,— сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Татьяна Эрдле.

Илья Николаев


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя