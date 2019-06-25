Глава алтайского агропредприятия пойдет под суд за невыплату зарплаты

Бийский суд рассмотрит дело директора ООО «Алтайские нивы», который обвиняется в невыплате зарплаты. Согласно материалам расследования, с июня по ноябрь 2018 год 76 работников агропредприятия не получали жалование, задолженность по зарплате составила более 4,5 млн руб. В то же время, у компании имелось достаточно средств, чтобы рассчитаться с коллективом, но они шли на погашение кредитов и оплату услуг поставщиков. «С целью обеспечения обязательств по выплате задолженности по зарплате следствие наложило арест на имущество предприятия»,— сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Татьяна Эрдле.

Илья Николаев