«Новосибирскавтодор» построит новую трассу в Кузбассе за 1,1 млрд рублей

ОАО «Новосибирскавтодор» выбрано подрядчиком реконструкции пятикилометрового участка трассы Кемерово-Красноярск, предусматривающую строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль. Как говорится в материалах госзакупок, компания оказалась единственным участником аукциона, проводимого федеральным управлением автодорог «Сибирь». Стоимость контракта — 1,1 млрд руб.

Планируется, что «Новосибирскавтодор» построит до конца декабря 2021 года трассу возле села Суслово Мариинского района Кузбасса вместо уже существующей. По данным «Интерфакса», новая дорога пересечет Транссибирскую железнодорожную магистраль в двух уровнях и заменит старую трассу той же протяженности с кольцевой развязкой и переездом.

Группа компаний «Новосибирскавтодор» — одна из ведущих дорожно-строительных организаций России. Она объединят 13 филиалов в Новосибирской и Кемеровской области, а также имеет обособленное подразделение в Омске. Ежегодный объем работ — более 400 км автодорог. По итогам 2018 года ОАО «Новосибирскавтодор» снизил чистую прибыль более чем в семь раз по сравнению с предыдущим периодом — с 550,2 до 74,9 млн руб. Выручка компании уменьшилась до 9,2 млрд руб. (в 2017 году — 9,9 млрд руб.).

Нина Обелюнас