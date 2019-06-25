В Чайковском вынесен приговор женщине, истязавшей шестерых приемных детей

Чайковский суд вынес приговор 50-летней местной жительнице, обвиняемой в истязании, совершенном в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних, и ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствием установлено, что более полутора лет жительница Чайковского городского округа совместно проживала с шестью несовершеннолетними приемными детьми возрастом от 11 до 14 лет в частном доме в сельской местности, систематически избивая их. Женщина не предоставляла детям полноценного питания, заставляла их выполнять тяжелую физическую работу, не давая времени для отдыха. Ненадлежащим образом соблюдала гигиену приемных детей, не следила за их внешним видом, состоянием здоровья и самочувствием, должного медицинского ухода не осуществляла, систематически наносила им побои. Потерпевшие были изъяты из семьи сразу же, как только стало известно о совершенных в отношении них преступлениях.

В ходе расследования уголовного дела в отдел опеки и попечительства территориального управления министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, по результату рассмотрения которого сотруднику указанного учреждения объявлен выговор.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно.