«Калашников» презентовал снайперскую винтовку СВ-18 и гражданскую версию АК-12

Концерн «Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12 и крупнокалиберную снайперскую винтовку СВ-18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора концерна Владимира Дмитриева.

«Сегодня мы выводим на рынок гражданскую модификацию АК-12, обозначенную АК-TR3»,— заявил господин Дмитриев. Отличием гражданской версии АК-12 является отсутствие автоматического режима огня и ограничитель емкости магазина. Его может приобрести любой гражданин с лицензией на нарезное оружие.

Снайперская винтовка СВ-18 проходит заводские испытания. После их завершения будет рассматривать вопрос о выводе оружия на внутренний и международный рынки. «Крупнокалиберная снайперская винтовка СВ-18 является первым образцом стрелкового оружия данного класса разработки "Калашникова". Новая винтовка отличается компактностью при сохранении высокой боевой мощи»,— заявили представители концерна.