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Дмитрий Токарев назначен на должность зампрокурора Удмуртии

На должность заместителя прокурора Удмуртии назначен старший советник юстиций Дмитрий Токарев. Соответствующий приказ от 21 июня 2019 года подписал генпрокурор России, сообщает пресс-служба ведомства.

Старший советник юстиций Токарев служит в органах прокуратуры с 1998 года. Он работал следователем, старшим следователем, зампрокурора в межрайонной прокуратуре. Также он возглавлял прокуратуру Сарапульского района Удмуртии и прокуратуру республики по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

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