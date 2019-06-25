Дмитрий Токарев назначен на должность зампрокурора Удмуртии

На должность заместителя прокурора Удмуртии назначен старший советник юстиций Дмитрий Токарев. Соответствующий приказ от 21 июня 2019 года подписал генпрокурор России, сообщает пресс-служба ведомства.

Старший советник юстиций Токарев служит в органах прокуратуры с 1998 года. Он работал следователем, старшим следователем, зампрокурора в межрайонной прокуратуре. Также он возглавлял прокуратуру Сарапульского района Удмуртии и прокуратуру республики по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.